Маротта: «Витсель по-прежнему нам интересен»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта не стал скрывать, что хавбек «Зенита» Аксель Витсель все еще входит в планы туринского клуба.

«Витсель – это игрок, который летом может стать свободным агентом. Если «Зенит» готов начать переговоры в январе, то мы обсудим его трансфер, либо будем ждать до лета.

Что касается Берарди, то мы по-прежнему следим за ним. Он является важным игроком «Сассуоло» и сборной, но если игрок выражает желание играть в нынешней команде, а не в «Ювентусе», мы не можем заставить его уйти», – прокомментировал ситуацию Маротта в эфире Rai Sport Zona 11.