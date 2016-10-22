Суарес: «Месси – лучший в истории футбола»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признал, что он не готов к завоеванию «Золтого мяча». Об этом он заявил после получения «Золотой бутсы» сезона-2016/15.

«Золотую бутсу» получает футболисток, который забивает больше всего голов, а в случае с «Золотым мячом» многое зависит от прессы и маркетинга,. Сейчас выиграть эту награду невозможно, потому что со мной рядом играет Лионель Месси. Он лучший в истории футбола, поэтому мне приятно находиться с ним в одной команде», – сказал уругваец.