Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стали известны имена 30 претендентов на награду лучшему тренеру года ФИФА

    В прессу попали имена специалистов, включенных в список претендентов на звание лучшего главного тренера 2016 года по версии ФИФА.

    Сообщается, что в итоговый перечень вошли Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Клаудио Раньери («Лестер»), Маурицио Сарри («Наполи»), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Дидье Дешам (сборная Франции), Крис Коулмэн (сборная Уэльса), Ларс Лагербек (экс-сборная Исландии), Майкл О'Нил (сборная Северной Ирландии), Зинедин Зидан («Реал», Мадрид), Унаи Эмери («ПСЖ»), Лоран Блан (экс-«ПСЖ»), Хосеп Гвардиола (экс-«Бавария», «Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Луис Энрике («Барселона»), Херардо Мартино (экс-сборная Аргентины, «Атланта Юнайтед»), Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), Диего Симеоне («Атлетико»), Игнасио Амбрис («Америка»), Хуан Антонио Пицци (сборная Чили), Рейнальдо Руэда («Атлетико Насьональ») и Руи Витория («Бенфика»).

    Официально список будет опубликован зимой, а голосование состоится 10 января 2017 года.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2016 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 22 октября 2016, 09:39

      Петраков где? Томь из фнл вывел!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1127

      Smekaev 22 октября 2016, 09:03

      Ну, думаю, надо старичку дать награду - чемпион Англии как никак! В его-то годы;)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 22 октября 2016, 08:43

      хороший список

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3657

      АртурZaСМ 22 октября 2016, 07:48

      Я бы однозначно отдал Раньери... Так как сборная Португалии по большому счёту случайно выиграла Евро, Зидан??? неееее... Тренеру Чили тоже скорее повезло... Пеп? ну в ЛЧ он обос.ра.лся, а в Бундуслиге у них конкурентов нет... Аллегри? ну там все на том же уровне..., Энрике, Симеоне ??? нееее там тоже все на том же уровне...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 22 октября 2016, 07:32

      Слуцкий где?!!! Слуцкого забыли!
      Ведь какие успехи были!
      Фифа не должна ходить вокруг,
      Лучший тренер в Европе - физрук!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 22 октября 2016, 07:18

      Ни одного российского специалиста - печально!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 октября 2016, 05:00

      Сантуш будет лучшим однозначно. Раньери прорыв года, но ушло его везение и сказка закончилась. А почему Исландия экс сборная, расформировали что ли?...
      И не вижу в списке наших "говнов" и "сказочников".
      Если серьезно бердыев заслуживает места в 30, но чемпионат у нас не раскручен.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 22 октября 2016, 03:12

      "Источник: Football Italia. Вы доверяете этому источнику? 63.4% 36.6%"



      Ха! А где же российские живительные источники про наших тренеров? Или пи.дец всему? - или для меня, совка старого, остались на выбор одни импортные каррьеры, похеттины, херарды и пиццы? Не, не хочу и другим не советую. Я выбираю Гусева, Кирьякова, Бердыева и хохло-славянского Луческу.
      Живите нашим футболом, таким, каким он есть, ребята!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 октября 2016, 00:54

      Либо Раньери, либо Сантуш... С двумя далеко не топовыми коллективами выиграть турниры это дорогого стоит. Даже и не знаю, кого бы из них выбрал... Из личных симпатий, скорее всего всё-таки бы Раньери... Судьба его много раз жёстко обламывала, пора бы ей вернуть ещё один должок, помимо чемпа.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 октября 2016, 23:35

      1. Клаудио Раньери («Лестер»)
      2. Дидье Дешам (сборная Франции)
      3. Диего Симеоне («Атлетико»)
      один из них.
      И Раньери и Симеоне создали команды, способные на равных бороться с грандами в своих чемпионатах. Дешам отличный управленец, что сказывается на результатах команды.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11