Луис Суарес: «Золотой мяч» – это больше маркетинг, чем достижения на поле. Я недостаточно раскручен»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о своих шансах получить «Золотой мяч» по итогам 2016 года.

«Золотой мяч» – это больше маркетинг и пресса, чем достижения на поле. Я заслужил все награды, которые получил. «Золотую бутсу» дают за наибольшее число голов, и ни у кого нет возможности забрать у меня этот приз.

Получить «Золотой мяч» у меня нет шансов, потому что тут все завязано на маркетинге, а я недостаточно раскручен. Моя цель – еще раз выиграть Лигу чемпионов, это было бы прекрасно», – сказал Суарес.

Напомним, вчера Суарес получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских лиг по итогам прошлого сезона.