Валерий Овчинников: «Зенит» использует админресурс? Это отговорки слабых»

Российский специалист Валерий Овчинников высказал мнение о судейском скандале в матче 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2).

– В чемпионате России недавно разразились сразу два судейских скандала, сначала в матче между «Зенитом» и «Спартаком», а затем во встрече красно-белых с «Ростовом». Вы в курсе ситуации?

– В матче «Зенита» и «Спартака» газ встретился с нефтью, но газа оказалось больше. Что касается судейского скандала, скорее всего, арбитр, обслуживавший эту встречу просто так судит. После спорной красной карточки футболисту «Ростова» красно-белые почему-то молчали и были довольны происходящим. Заинтересованные стороны тут не могут давать оценку, это дело независимых экспертов. Я видел все эпизоды по «ящику» и тоже не могу объективно их оценить, футбол надо смотреть вживую.

– Идут толки про использование «Зенитом» админресурса в чемпионате России. Как вы считаете, это действительно так?

– За руку никто никогда никого не ловил. Про работу с судьями я слышу тысячу лет, но прямых доказательств как не было, так и нет. Мое мнение: жалобы на админресурс — скорее отговорки для слабых.