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  • Валерий Овчинников: «Зенит» использует админресурс? Это отговорки слабых»

Валерий Овчинников: «Зенит» использует админресурс? Это отговорки слабых»

21 октября 2016, 15:07
10

Российский специалист Валерий Овчинников высказал мнение о судейском скандале в матче 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2).

– В чемпионате России недавно разразились сразу два судейских скандала, сначала в матче между «Зенитом» и «Спартаком», а затем во встрече красно-белых с «Ростовом». Вы в курсе ситуации?

– В матче «Зенита» и «Спартака» газ встретился с нефтью, но газа оказалось больше. Что касается судейского скандала, скорее всего, арбитр, обслуживавший эту встречу просто так судит. После спорной красной карточки футболисту «Ростова» красно-белые почему-то молчали и были довольны происходящим. Заинтересованные стороны тут не могут давать оценку, это дело независимых экспертов. Я видел все эпизоды по «ящику» и тоже не могу объективно их оценить, футбол надо смотреть вживую.

– Идут толки про использование «Зенитом» админресурса в чемпионате России. Как вы считаете, это действительно так?

– За руку никто никогда никого не ловил. Про работу с судьями я слышу тысячу лет, но прямых доказательств как не было, так и нет. Мое мнение: жалобы на админресурс — скорее отговорки для слабых.

Источник: Lenta
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Овчинников Валерий
Комментарии (10)
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Boozman
1477052457
Можно подумать, будто люди настолько умные, чтобы давать повод найти прямые доказательства
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Диктор
1477052679
Из этого интервью прямо звучит-не пойман значит зенитовец.Противно все это.
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ufos73
1477055015
Кто это вообще такой? Спец по чему??? На лавочках вообще говорят, что все судьи пи**сы! То же им верить? )))
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Krics
1477067008
Сердюкова и Васильеву тоже не поймали и что...?
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APchelov
1477068103
Это не отговорки, а наговор. Чтобы пар выпустить
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momwig_
1477082294
ВалерВикторыч... ну, с одной стороны - кому как не тебе знать про отговорки слабых - ты был никаким игроком, потом - слабеньким тренером. С другой - накой сверкать ещё и своим слабым умишком?
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