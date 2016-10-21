Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ширко уверен, что он был лучше Зе Луиша

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко выразил мнение, что превосходит по уровню игры форварда красно-белых Зе Луиша.

    – Кто лучше как нападающий: вы или Зе Луиш?

    – Я. Потому что шесть раз стал чемпионом, а он ни разу им не был. Зе Луиш, наверное, чуть получше играет головой, хотя я головой, наверное, больше забил. Когда обгонит меня по забитым мячам, станет лучше.

    – Кто лучше: вы или Артем Дзюба?

    – Я (смеется).

    – А если серьезно?

    – Артем – молодец. Он лучше.

    – Дзюба пока не стал чемпионом.

    – Но он забил больше, чем я? Он зависимый игрок, форвард таранного типа. Артему нужно, чтобы команда на него работала, чтобы делали прострелы, били по воротам. Его хорошие качества – добить, подставить ногу, голову.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2016 12:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11373

      alp 21 октября 2016, 13:27

      редкостный неадекват этот ихний шерко ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 21 октября 2016, 13:25

      ну тут спорный вопрос, в те времена ребят хоть за бугор брали играть в клубы, сейчас все только в Казахстан бегут

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11