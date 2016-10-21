Газзаев: «Футбол в России – однозначно национальный вид спорта»

Депутат Госдумы от «Справедливой России», заслуженный тренер Валерий Газзаев уверен, что Россия – футбольная страна.

«Последнее время (идут) разговоры о том, что Россия якобы не футбольная страна, а футбол – не национальный вид спорта. Я хочу в этом отношении сказать свое видение. Моя точка зрения: футбол в России – однозначно национальный вид спорта, и это сложилось исторически.

Мы становились чемпионами Европы, бронзовыми призерами чемпионатов мира, наши команды выигрывали престижные европейские кубки, на стадионы приходили по 90-100 тысяч зрителей, а наши футболисты в разное время признавались лучшими игроками мира и Европы», – отметил Газзаев.