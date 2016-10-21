Жулиано вошел в символическую команду тура Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Жулиано, который стал автором второго гола своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка», вошел в символическую команду недели турнира по версии УЕФА.

Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом:

Голкипер – Самир Ханданович («Интер», Италия);

Защитники – Теренс Конголо («Фейенорд», Голландия), Данте («Ницца», Франция), Якуб Брабец («Генк», Бельгия); полузащитники – Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Жулиано («Зенит», Россия), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Марлос («Шахтер», Украина);

Нападающие – Никола Калинич («Фиорентина», Италия), Гийом Оаро («Янг Бойз», Швейцария), Раул Русеску («Османлыспор», Турция).