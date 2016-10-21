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  • Россия продолжает отставать от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Россия продолжает отставать от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

21 октября 2016, 08:42
30

По итогам третьего тура в еврокубках Россия продолжает занимать шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает Eurocups. Учитывая не самую удачную игру российских клубов – отставание от идущей на пятой строчке Франции возросло до 1,233 балла, а занимающая седьмую позицию Португалия чуть приблизилась к России – на 0,233 балла.

Напомним, в Лиге чемпионов ЦСКА сыграл вничью с «Монако» (1:1), «Ростов» уступил «Атлетико» (0:1). Что касается Лиги Европы, то здесь «Краснодар» проиграл «Шальке» (0:1), а «Зенит» обыграл на выезде «Дандолк» (2:1). Отметим, по итогам этого сезона таблица коэффициентов УЕФА определит представительство стран в еврокубках на сезон-2018/19. Пятые-шестые места дают право странам делегировать шесть клубов, три из них – в Лигу чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Ростов Краснодар Зенит
Комментарии (30)
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bolela_16
1477030404
3 клуба в ЛЧ - это круто...
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dima556
1477031619
Зенитушка тащит)))
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Томь вперёд
1477032075
5 и 6 место по представительству одно и то же, нужно держать Португаллов.
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ПФК ЦСКА Моscow
1477032737
мы по-моему первую неделю им в наборе очков уступили, до этого момента на протяжении сезона понемногу, но сокращали отрыв французов, и увеличивали отрыв от португальцев
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Аид666
1477033067
Сборная катится, клубы туда же...
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BAIv
1477035071
а надо нам оно спартак сольётся как всегда до в первых стыках
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dyema
1477035935
Зенит - 80 Рубин -43 Краснодар - 32,5 (3 сезона) ЦСКА - 31,5 Спартак - 8,5 Это очки которые заработали клубы за последние 5 сезонов в копилку России. Это так, напоминание некоторым вроде "gosproektikabinet" или "Black Giz". Ростов накидал пока за счёт бонуса, а игровых очков больше у Зенита и Краснодара.
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dimsok
1477040347
А должны быть выше???
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Boozman
1477045175
Как ни хреново это признавать, но по факту хрен мы французов догоним в ближайшие сезоны. А что сделать, если у них ПСЖ постоянно играет в плей-офф, да и тот же Монако из группы выходит. Для обгона нам как минимум нужно обыгрывать французские клубы, тот же Монако, с которым играл Зенит и сейчас ЦСКА. Как минимум выйти в 1/2 ЛЕ, а по хорошему выиграть (потому что только за счёт 2 кубков УЕФА в 2005 и 2008 мы так долго держим позиции в рейтинге), и в ЛЧ по хорошему нужен выход в 1/4 хоть одной из команд.
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Алексей1988
1477050766
ой, господи... ну догоним, обгоним.. и че? Ну куда нам 3 команды в чл ? Нам бы хотя бы лимит отменить для развития футбола (мудаку это скажите плиз), а потом уже тыркаться...
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