Россия продолжает отставать от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам третьего тура в еврокубках Россия продолжает занимать шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает Eurocups. Учитывая не самую удачную игру российских клубов – отставание от идущей на пятой строчке Франции возросло до 1,233 балла, а занимающая седьмую позицию Португалия чуть приблизилась к России – на 0,233 балла.

Напомним, в Лиге чемпионов ЦСКА сыграл вничью с «Монако» (1:1), «Ростов» уступил «Атлетико» (0:1). Что касается Лиги Европы, то здесь «Краснодар» проиграл «Шальке» (0:1), а «Зенит» обыграл на выезде «Дандолк» (2:1). Отметим, по итогам этого сезона таблица коэффициентов УЕФА определит представительство стран в еврокубках на сезон-2018/19. Пятые-шестые места дают право странам делегировать шесть клубов, три из них – в Лигу чемпионов.