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Тренер «Дандолка»: «Зенит» наказал нас за ошибку»

21 октября 2016, 06:05
4

Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни считает, что «Зенит» воспользовался своими моментами в матче Лиги Европы, а его команда не смогла этого сделать.

«В матче был ключевой момент – это удар головой Мэсси рядом со штангой. После него гости забили первый гол, очень обидный для нас. «Зенит» наказал нас за ошибку. В моменте со вторым голом игроки «Зенита» сыграли очень хорошо.

Мои футболисты отдали все силы. Мы проводили седьмой матч за три недели, и это было очень сложно для нас. Теперь нам предстоит поездка в Россию, но домашняя игра против АЗ будет иметь для нас огромное значение», – приводит слова Кенни BBC.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Дандолк» – «Зенит» закончился со счетом 1:2.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лига Европы Дандолк Зенит Кенни Стивен
Комментарии (4)
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kaa-71
1477019930
Зенит сыграл в эконом варианте
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somn
1477028018
Команда типа "бей-беги". Однако и эта схема имеет право на жизнь. Но со второго места они могут из группы выйти. Хотя все уже с ними сыграли, поняли что они из себя представляют, сделали выводы.
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С-Пб on-line
1477029144
Как бы это не звучало, но надежда на вратаря в последнее время минимальная...это проблема
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neveldomha
1477036896
На месте Луческу я бы выставил на игру девять игроков. Потому что два других просто путались под ногами у остальных на таком маленьком поле.
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