Тренер «Дандолка»: «Зенит» наказал нас за ошибку»

Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни считает, что «Зенит» воспользовался своими моментами в матче Лиги Европы, а его команда не смогла этого сделать.

«В матче был ключевой момент – это удар головой Мэсси рядом со штангой. После него гости забили первый гол, очень обидный для нас. «Зенит» наказал нас за ошибку. В моменте со вторым голом игроки «Зенита» сыграли очень хорошо.

Мои футболисты отдали все силы. Мы проводили седьмой матч за три недели, и это было очень сложно для нас. Теперь нам предстоит поездка в Россию, но домашняя игра против АЗ будет иметь для нас огромное значение», – приводит слова Кенни BBC.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Дандолк» – «Зенит» закончился со счетом 1:2.