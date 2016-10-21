Ловчев: «Зениту» не хватает плетки. Даже после такой победы игрокам надо делать втык»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после победы «Зенита» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1) раскритиковал игру петербуржского клуба, отметив расхлябанные действия футболистов сине-бело-голубых до пропущенного гола.

«Одни и те же ошибки у «Зенита». Едва ли не после каждого матча говорю, что команда выходит на игру ненастроенной и незаведенной. Сами не могут завестись, тренер не может завести. Потом получают гол или три, как было в первой игре с «Маккаби» – и начинают двигаться. Деньги ж платят – надо играть, результата добиваться. Хотя по контракту, уверен, все получают всю сумму, отдаются игроки в матчах процентов на 50, а то и на 20.

Плетки им всем не хватает. Или чтобы несколько месяцев игрокам «Зенита» не платили зарплату. Сказали бы – вот будете играть, как следует – получите зарплату. А сейчас у них все есть, они могут себе позволить так действовать.

Да, те же игроки «Краснодара» тоже сыты и довольны, но про них я не могу сказать, что они выглядят расслабленными и незаведенными. Видимо, руководитель клуба чувствует линию. А в «Зените» все любимые и хорошие. А им даже после такой победы надо делать втык», – сказал Ловчев.