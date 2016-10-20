Мак и Жулиано выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч против «Дандолка», Кокорин – в запасе

Стали известны стартовые составы «Дандолка» и «Зенита» на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Дандолк»: Сава, Гэннон, Гартленд, Бойл, Шилдс, Хорган, Мэсси, Бенсон, Финн, МакИлэни, МакМиллан.

Запасные: Роджерс, Баррет, Маунтни, Минен, Шилз, Килдафф.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Витсель, Мак, Жулиано, Шатов, Дзюба.

Запасные: М. Кержаков, Новосельцев, Маурисио, Кокорин, А. Кержаков, Юсупов, Джорджевич.

Напомним, встреча пройдет сегодня в Ирландии и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча