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    Ширко: «Сейчас у «Спартака» то ли спад, то ли команда вернулась в свое состояние «до Карреры»

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко оценил выступление московского клуба в нынешнем сезоне. По мнению специалиста, сейчас команда находится на спаде. Отметим, что на данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

    – После увольнения Аленичева «Спартак» встрепенулся, заиграл красиво. По крайней мере, в пяти турах из прошедших десяти. Но в последних матчах команда выглядит очень тяжело. Проскакивает вдохновение, но в первых турах это было заметно на протяжении всего матча, появилась какая-то легкость, а сейчас тяжеловато.

    – Из-за чего?

    – Говорят, команда идет на багаже прежнего тренера. Возможно, «Спартак» десять туров играл на том, что заложил Дмитрий Аленичев. Сейчас наступил спад. И уже Каррера должен показать, что тот хороший футбол был не случаен, что в этом есть и его заслуга.

    – Является ли «Спартак» Карреры и романтичным, и техничным?

    – Первые пять туров я с удовольствием наблюдал за командой. Видел и желание у игроков, и мысль. Сейчас то ли спад, то ли команда вернулась в свое состояние «до Карреры».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2016 20:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 20 октября 2016, 20:59

      Димон хорошо поработал,рано его убрали

      -2
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