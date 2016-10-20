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    Слуцкий: «Глобальных травм у Акинфеева и Ионова нет»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне матча 11-го тура РФПЛ против «Локомотива» заявил, что голкипер Игорь Акинфеев и полузащитник Алексей Ионов тренировались отдельно от общей группы и работали в тренажерном зале.

    – Почему не тренировались вместе с остальными Акинфеев и Ионов?

    – Часть игроков работала сегодня в тренажерном зале…

    – Но травм у них нет, верно?

    – Каких-то глобальных – нет.

    Напомним, встреча между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 23 октября на стадионе «Локомотив» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2016 19:35
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