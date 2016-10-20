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    Салугин: «Есть желание поквитаться с «Краснодаром»

    Нападающий «Амкара» Александр Салугин признал присутствие у команды реваншистских настроений в преддверии матча с «Краснодаром» в рамках 11-го тура РФПЛ.

    «Команда подходит в отличном настроении. Там сейчас тепло, новый стадион, приятно будет играть. Я думаю, что подготовились хорошо. Так что с отличным настроением едем. Поквитаться с «Краснодаром», конечно, есть желание. Да, проиграли (оба матча в прошлом сезоне). Пора уже, я думаю, выиграть. Будем стараться отобрать у них очки. Они будут после «Лиги Европы», все-таки тяжело играть через два дня на третий.

    Легче не будет. Они стали более дисциплинированными сейчас с приходом нового тренера. Стали как-то более агрессивно играть. А в остальном все по-прежнему, «Краснодар» продолжает играть в пас, комбинировать… Против них всегда очень тяжело играть», – заявил Салугин.

    Источник: ФК «Амкар»

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    20.10.2016 18:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 20 октября 2016, 19:40

      Не хочу его обидеть, но кто это?

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