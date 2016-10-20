Яровинский: «О продлении контракта с Тошичем сообщил Шимич. Он не имеет никакого отношения к футболисту»

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский отказался подтвердить информацию о продлении контракта с Зораном Тошичем. Ранее агент Бобан Шимич сообщил, что футболист подписал новое двухлетнее соглашение с армейцами.

«Контракт Тошича? Новость о продлении контракта с Зораном Тошичем вышла от некого Бобана Шимича. Насколько мне известно, Бобан Шимич не представляет интересы Тошича, он не имеет к нему никакого отношения», – заявил Яровинский.