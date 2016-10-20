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    Яровинский: «О продлении контракта с Тошичем сообщил Шимич. Он не имеет никакого отношения к футболисту»

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский отказался подтвердить информацию о продлении контракта с Зораном Тошичем. Ранее агент Бобан Шимич сообщил, что футболист подписал новое двухлетнее соглашение с армейцами.

    «Контракт Тошича? Новость о продлении контракта с Зораном Тошичем вышла от некого Бобана Шимича. Насколько мне известно, Бобан Шимич не представляет интересы Тошича, он не имеет к нему никакого отношения», – заявил Яровинский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2016 15:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +459

      sour12 22 октября 2016, 07:38

      Тошичу пора заканчивать хандрить и показывать свой лучший футбол и не стоит уходит, а то выйдет как у Красича....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25035

      bset 20 октября 2016, 18:36

      Сливают что ли Тошича? Что-то мутно все стало в ЦСКА...

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