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    Самедов: «Если бы в «Локомотиве» знали, как взять и победить, то мы бы все исправили»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов выразил надежду, что команда сможет в предстоящем матче с ЦСКА в 11-м туре РФПЛ прервать безвыигрышную серию во встречах с армейцами, которая длится уже более четырех лет.

    «То, что было до этого, конечно, неприятная серия. В воскресенье будет возможность прервать ее, в том числе статистику личных встреч с ЦСКА. Постараемся победить. Конечно, сейчас поддержка болельщиков необходима. Надеемся, в воскресенье они нам помогут победить.

    Если бы мы знали, как взять и победить, мы бы все исправили. Регулярно общаемся с ребятами в команде. Понятно, что ситуация непростая и многие из нас в такой ситуации еще не были. Но всe зависит от нас, все в наших руках», – заявил Самедов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2016 12:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 21 октября 2016, 13:23

      как как бегать и забивать, а то всех на шпалы пора отправить

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 20 октября 2016, 15:33

      Верим!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 октября 2016, 14:52

      Честно говоря сомневаюсь, что безвыигрышная серия прервётся в матче с ЦСКА,...... хотя чем чёрт не шутит?

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 20 октября 2016, 13:10

      Да уж , тяжёлый случай. Если разучились и не знаете , как побеждать, то пора на пенсию и дорогу молодым.

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 20 октября 2016, 12:48

      Мы Амкар обыграть не можем, а Самедов хочет у ЦСКА выиграть. Тем более ручной арбитр армейцев- Карасев судить опять будет.

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Антибиотик 20 октября 2016, 16:03

      Ага, который снова удалит Чорлуку.

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Антибиотик 20 октября 2016, 18:11

      Да уж! С Карасём выигрывать если только полное преимущество будет и забивать не один гол, а в это верится с трудом. В любом случае Локомотиву удачи и победы!

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