Неуступчивый «Дандолк» сыграет с лидером группы «Зенитом»

«Зенит» на выезде сыграет с «Дандолком» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Петербургский клуб является безоговорочным лидером группы, а ирландцы неожиданно идут вторыми.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:05. Не пропустите!