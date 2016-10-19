Кенни: «Зенит» будет демонстрировать свою силу, но мы должны выдержать»

Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

«Мы очень уважаем соперника, однако и себя не собираемся недооценивать. В этой игре будут периоды, когда на нас будет оказано давление, а «Зенит» будет демонстрировать свою силу, но мы должны выдержать. Они много играли в Лиге чемпионов – с такими командами мы уже играли.

«Зенит» уже выигрывал этот турнир, что заслуживает уважения, а мы хотим наслаждаться своей сказкой. Фанаты нас завтра поддержат», – приводит слова Кении Independent.ie.