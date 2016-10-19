Тошич: «Со мной все нормально. Не знаю, откуда берутся слухи о моей травме»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич опроверг слухи о своей травме и заявил, что готовится к матчу очередного тура чемпионата России против «Локомотива».

– Со мной все нормально. Никаких проблем. Отыграл против «Монако», начинаю готовиться к «Локомотиву». Не знаю, откуда берутся подобные слухи.

– Поделитесь, пожалуйста, мнением о вчерашнем матче.

– Это Лига чемпионов, здесь ошибок не прощают. Игорь Акинфеев каждую игру проводит великолепно, но, увы, мы все равно совершаем ошибки, из-за которых нам забивают мячи. Это не чемпионат России, где бы ЦСКА, абсолютно уверен, спокойно довел бы такую игру до победного конца. Лига чемпионов – совсем другой уровень, здесь соперники используют свои моменты. Жаль, что совсем чуть-чуть не дотерпели.

– Каковы теперь шансы ЦСКА на выход из группы?

– Эти шансы есть – и это главное. Вчера все увидели, что мы можем успешно играть с «Монако», поскольку в первом тайме у ЦСКА было серьезное преимущество. Уверен, возможности для взятия ворот у нас будут и в ответном матче. Надо их использовать и повнимательнее сыграть в обороне.