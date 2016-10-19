Президент Федерации футбола Италии: «Мутко – типичный итальянец»

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио поделился мнением о президенте РФС Виталие Мутко. Напомним, 19 октября между итальянской и российской сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве. Договор должен способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между федерациями.

«Я встретился с вашим президентом в Париже и сразу проследовал за ним в Москву. Это жизнерадостный, веселый, умный, открытый человек, словом, типичный итальянец. В мире очень много проблем, но важно получать возможность видеть улыбки. Футбол – это страсть, которая должна дарить любовь и надежду. Сегодня зарождаются новые отношения между Италией и Россией. Зарождается новый альянс, который будет важен для развития футбола в Италии. Для футбола сейчас важны люди, которые способны вести к переменам», – сказал Тевеккио.

Ранее сборная России и национальная команда Италии запланировали проведение двух товарищеских матчей.