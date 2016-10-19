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    Россия сыграет два товарищеских матча со сборной Италии

    Представители РФС достигли договоренности о проведении сборной России товарищеского матча с командой Италии в ноябре 2017 года. Ответная встреча состоится в июне 2018 года.

    «Есть договоренность сыграть в ноябре 2017 года. Если Италия выйдет на чемпионат мира напрямую, избежит стыков, то сыграем в Италии. Возможно, проведем ответный матч в России перед чемпионатом мира. Это может быть в июне 2018 года», – рассказал президент РФС Виталий Мутко.

    После трех туров в отборочном цикле к чемпионату мира-2018 сборная Италии делит первое-второе место со сборной Испании, имея на своем счету семь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2016 11:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 19 октября 2016, 16:20

      Ждем Итальянцев в России)

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 19 октября 2016, 15:53

      да бред несёт Мутко это только слухи не будет Италия размениваться на РОССИЮ

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 октября 2016, 15:19

      Прям последнее время приятно читать с кем наша сборная играет. Уже говорят о Бразилии, Италии, да и товарищеских игр стало больше. Респект Черчесову.

      0
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 19 октября 2016, 15:00

      хорошая проверка сил

      1
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      Рейтинг: +25035

      bset 19 октября 2016, 13:00

      Мне вообще непонятно. Какой прикол этим сборным с Россией играть?

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 19 октября 2016, 12:11

      и оба проиграет

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman > гус 19 октября 2016, 13:03

      А перед Евро 2016 мы только могучую Литву обыграли, если что

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