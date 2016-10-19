Верратти рассчитывает выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассчитывает одержать победу в Лиге чемпионов еще до своего ухода из парижского клуба.

«Я буду играть за «ПСЖ» до тех пор, пока команда нуждается во мне. Меня здесь все устраивает. Я чувствую себя частью большого проекта, который начался как раз с моим приездом.

Конечно, не все зависит от меня, но буду рад остаться в «ПСЖ» как можно дольше. До своего ухода из «ПСЖ» я бы хотел выиграть с командой Лигу чемпионов. Это моя главная задача», – цитирует Верратти Le Figaro.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Базель» состоится в среду, 19 октября, в 21:45 по московскому времени.