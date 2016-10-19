Агент: «Переговоров о новом контракте Лобанцева с «Локомотивом» не было»

Футбольный агент Сергей Пушкин, который является представителем голкипера «Локомотива» Мирослава Лобанцева, рассказал о возможном развитии карьеры своего клиента.

«До окончания контракта Мирослава с «Локомотивом» осталось не так много времени. Разговоров о новом соглашении с руководством «Локо» у меня не было. Время покажет, где Лобанцев продолжит карьеру», – рассказал Пушкин.

Стоит отметить, что срок действия контракта 21-летнего игрока со столичным клубом истекает летом 2017 года. В текущем сезоне Лобанцев не сыграл в Премьер-лиге ни одного матча.