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    Нехайчик: «Теперь выступаю в «Оренбурге», а «Томь» – это прошлое»

    Полузащитник «Оренбурга» Павел Нехайчик стал автором хет-трика в ворота своей бывшей команде – «Томи» (3:1), с игроками и тренерами которой он до сих пор поддерживает дружеские отношения.

    – Три мяча вы забили своей бывшей команде. Неоднозначные чувства?

    – Да, потому что отыграл в «Томи» почти два с половиной года. Поддерживаю отношения и с игроками, и с тренерами. Но как бы хорошо не было в том клубе – это прошлое. Теперь выступаю в «Оренбурге». Нужно отбрасывать все негативные эмоции и приносить пользу там, где ты сейчас.

    – Вы сказали, что общаетесь с футболистами «Томи». Как они отреагировали на ваши голы?

    – Да, после игры ребята подходили. По лицам было заметно, что они расстроены и подавлены. Тем не менее в такой непростой ситуации нашли в себе силы, чтобы поздравить соперника. Это дорогого стоит.

    – Это первый хет-трик в вашей карьере?

    – Был еще один в отборе Лиги чемпионов в матче с исландцами, когда я играл за белорусский БАТЭ. А в чемпионате России это первый хет-трик.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2016 07:43
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