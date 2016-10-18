Эмери: «Хотим финишировать первыми в группе»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля».

«Это важный для нас матч, поскольку мы хотим финишировать первыми в группе. Мы играем на глазах у наших болельщиков, так что важно провести хорошую встречу и взять все три очка.

В составе соперника много игроков, имеющих большой опыт как на клубном уровне, так и в сборных. Это конкурентоспособная команда, привыкшая побеждать, чемпион Швейцарии. Раз они стали чемпионами, то заслужили это. Мы уважаем «Базель», но мы мотивированы провести большой матч. Не думаю, что игроки ожидают, что встреча будет легкой», – сказал Эмери.