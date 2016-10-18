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    Селюк: «Посоветовал бы Миранчуку и его агенту уехать сейчас в Европу»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    – Так что же «Локомотиву» делать с Миранчуком?

    – В принципе попытаться договориться, поторговаться. Можно подписать с ним контракт на четыре года. Но я бы посоветовал самому Алексею и его агенту уехать сейчас в Европу.

    – Куда?

    – Например, в Испанию. Там чистая конкуренция, у парня будут шансы себя проявить. Но нужно быть готовым к тому, что никто тебе не предложит таких деньжищ, как в России.

    – А Миранчук способен заиграть в Испании?

    – Пока не попробует, не поймет. Я, правда, сейчас поймал себя на мысли, что ему пока лучше поиграть в России.

    – Почему?

    – Скоро домашний чемпионат мира. В том же «Локомотиве» он будет постоянно играть, находиться на виду. А Европе – еще не факт. Черышев то выходит на поле, то лечится. Выступавший в России Муса не блещет в Англии. Так что пока можно остаться и в России, у уже после домашнего мирового первенства уехать на Запад.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2016 18:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 октября 2016, 20:37

      Какая Европа, им главное 4 мульта подъёмных!

      3
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 18 октября 2016, 20:15

      Миранчука оставьте, а агент пусть хоть на Марс уезжает.

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 октября 2016, 20:04

      Селюк прожженный в этом деле. Он дело говорит

      0
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