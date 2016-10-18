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    Глушаков: «Кто бы что ни говорил, «Спартак» – самая популярная команда в России»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подчеркнул, что красно-белые – самая популярная команда в России, а также поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА, которое пройдет 29 октября.

    «Спартак» — «Зенит» — это противостояние. «Спартак» — самая популярная команда, кто бы что ни говорил. Есть ли мечта сыграть на новом стадионе «Зенита»? Если они его успеют достроить.

    О дерби с ЦСКА мы пока не разговариваем, впереди еще игра с «Уралом», это тоже сложный соперник. Думаю, Каррера на игре с «Зенитом» столкнулся с таким матчем и понял, что такое дерби. Матчи с «Зенитом» тоже можно назвать дерби — это чуть-чуть другие игры, дерби разных городов, дерби двух столиц. А с ЦСКА все еще впереди, я думаю.

    Сколько мне надо времени, чтобы настроиться на матч с ЦСКА? Я так не настраиваюсь, если я буду думать об игре за 2-3 недели до ее начала, то это может печально и плохо закончиться, можно перегореть. Я настраиваюсь уже в автобусе, в раздевалке перед матчем. Нельзя думать, что впереди матч с ЦСКА, а дальше — ничего. Это психологически неправильно, мне кажется, хотя тут все для каждого индивидуально. У меня лично так.

    Врагов в ЦСКА у меня нет. Соперника надо уважать, они такие же футболисты, как и мы, просто играем в разных командах. Есть ли мне что доказывать Слуцкому, учитывая невысокое количество времени на Евро-2016? Вообще ни капельки. Он хорошо меня знает, мы, в принципе, в нормальных отношениях. Просто как тренер и игрок мы разошлись», — сказал Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2016 01:50
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 18 октября 2016, 18:10

      Глушаков: «Кто бы что ни говорил, «Спартак» – самая популярная команда в России» ---- Сказал человек, ненавидящий спартак....

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 октября 2016, 15:20

      Мечтай- не мечтай, а на новом стадионе зенита сыграть придётся. Ну не за Спартак или за сборную, а, например, за тульский арсенал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6715

      maior-60 18 октября 2016, 14:07

      Кто бы спорил.

      -1
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 18 октября 2016, 11:52

      Спартак был,есть и будет самым популярным клубом страны! Самая посещаемая команды! Пресса только и пишет о Спартаке! Спартак всегда в сердцах своих болельщиков несмотря на отсутствие трофеев! Почти сорок лет болею за эту команду, теперь и дети мои поклонники Спартака, надеюсь и внуки будут всегда с этой командой! А трофеи придут обязательно!

      0
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      Рейтинг: +965

      Riot Zero > Опорник84 18 октября 2016, 12:45

      Придут, но в другие команды)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 18 октября 2016, 11:16

      Вот что бывает, когда читаешь прессу 20 летней давности. Выпадаешь из реальной жизни.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 октября 2016, 07:18

      Популярная ? Просто убогих на Руси всегда жалеют ! ...........

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 18 октября 2016, 07:12

      Смотрите на посещаемость,не делайте опросов в конюшнях и возле мусорных баков!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +973

      Krics 18 октября 2016, 06:28

      Все эти коменты подтверждают правоту слов Дениса.

      1
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      Рейтинг: +62

      salvor1986 18 октября 2016, 04:06

      Самая ноющая команда

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 октября 2016, 03:45

      А Кокорин говорит, что Зенит самая популярна команда.....каждый кулик свое болото хвалит)))

      -3
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