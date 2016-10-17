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  • Глушаков: «Своим ударом Кудряшов мог отбить Зобнину селезенку»

Глушаков: «Своим ударом Кудряшов мог отбить Зобнину селезенку»

17 октября 2016, 23:05
28

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что защитник «Ростова» Федор Кудряшов мог нанести очень серьезную травму хавбеку красно-белых Роману Зобнину, вплоть до повреждения внутренних органов. Напомним, игрок ростовчан был удален в матче 10-го тура РФПЛ между спартаковцами и желто-синими (1:0) за удар соперника ногой в бок.

«Идет сильная шумиха. С матча с «Зенитом» все переключились на встречу с «Ростовом». Сложно оценивать судейские решения – ошибка, не ошибка… Тем не менее, я считаю, что это красная карточка. У каждого – свое мнение. Противоположное мнение также имеет право на существование, и тут сложно спорить. На этот счет у судей в подобных эпизодах должно быть четкое решение – показывать красную карточку или нет. Все ребята говорят, что это красная карточка. Хорошо, что у Зобнина рука была в таком положении. А если бы нет? Он мог бы получить серьезную травму, ему могли отбить селезенку», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Кудряшов Федор Глушаков Денис Зобнин Роман
Комментарии (28)
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mango
1476734944
и это говорит главный костолом лиги
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Kulima
1476736798
Мда, у глушакова не только с русским, но и с биологией беда. Селезёнка так то слева расположена, тупорез
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filosof sparty
1476738237
Смотрел красные карточки Кудряшова, так они все очень схожи с этой. Просто балбес не считает нужным убирать ногу, с головой явный непорядок у него
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bafor
1476747102
Не будет наглеть Кудряшов на поле. Пусть думает.
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+50/-50
1476750689
Верняк. Мог отбить не только селезёнку, но и - 1. Печёнку. 2.Правое лёгкое. 3.Сломать 3 ( нет, лучше 4 ) ребра. 4. Отбить голову ( но это вряд ли, недоставал). 5. А вот оторвать правый яичник, так это запросто. Беда состоит втом, что суд не интересуют преположения. Суд интересуют факты. А факты таковы - лёгкая травма руки. Так и хочется сказать этому игроку (???), "Мальчик, футбол не для тебя. Иди в балет". Вспоминается финал ЧЕ-92, когда датчанину коленную чашечку вывернули. Прямо на поле. И тоже не предумышленно. А что касается Глушакова, так он говорит искренне, но не правильно. Или заблуждается, или дурак.
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Юрий Крутько
1476762080
Какие ребята говорят?А что говорят игроки Ростова?А что говорят болельщики(даже нейтральные)?Процентов под 80 думают иначе...
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VikNMar
1476764412
Мозги тебе уже давно отбили .............
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1cent
1476768016
глушак сука ты еблан и гений анатомии -селезенка во превых слева, а во вторых ни как не вруке которая болит у зобнина
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vladimir-7
1476768287
Придурок, селезенка у человека слева, а коснулся Кудряшов правой руки.
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Garrincha58
1476768758
если боитесь за селезенку играйте в шахматы как раз для Глушака чтобы слюной не брызгал
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