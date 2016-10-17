Глушаков: «Своим ударом Кудряшов мог отбить Зобнину селезенку»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что защитник «Ростова» Федор Кудряшов мог нанести очень серьезную травму хавбеку красно-белых Роману Зобнину, вплоть до повреждения внутренних органов. Напомним, игрок ростовчан был удален в матче 10-го тура РФПЛ между спартаковцами и желто-синими (1:0) за удар соперника ногой в бок.

«Идет сильная шумиха. С матча с «Зенитом» все переключились на встречу с «Ростовом». Сложно оценивать судейские решения – ошибка, не ошибка… Тем не менее, я считаю, что это красная карточка. У каждого – свое мнение. Противоположное мнение также имеет право на существование, и тут сложно спорить. На этот счет у судей в подобных эпизодах должно быть четкое решение – показывать красную карточку или нет. Все ребята говорят, что это красная карточка. Хорошо, что у Зобнина рука была в таком положении. А если бы нет? Он мог бы получить серьезную травму, ему могли отбить селезенку», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Россия 24».