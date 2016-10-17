В ФА подтвердили, что Эллардайсу была выплачена компенсация

Как информирует Daily Telegraph со ссылкой на главу Футбольной ассоциации Англии Грега Кларка, экс-наставнику национальной команды Сэму Эллардайсу была выплачена компенсация за досрочное расторжение трудового договора. Согласно данным неофициальных источников, сумма неустойки составила один миллион фунтов стерлингов.

Напомним, 61-летний специалист проработал на своем посту лишь 67 дней. ФА приняла решение прекратить с ним сотрудничество после того, как журналисты уличили Эллардайса в коррупции.

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера английской сборной является Гарет Саутгейт.