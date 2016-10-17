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    К Джано есть большой интерес из России и Европы, но игрок ждет предложения от «Спартака»

    Глава агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая сообщил, что в услугах хавбека «Спартака» Джано есть большая заинтересованность со стороны как российских, так и европейских клубов. Компания является официальным представителем интересов футболиста сборной Грузии. Напомним, на днях генеральный директор красно-белых Сергей Родионов заявил, что клуб вступил в переговоры с 24-летним полузащитником по вопросу продления контракта.

    «В конце прошлой недели состоялся телефонный разговор с Сергеем Родионовым как раз на тему возможного продления контракта Ананидзе. Клуб в лице генерального директора продекларировал свою заинтересованность в продолжении сотрудничества с Джано. Игрок, со своей стороны, также намерен остаться в «Спартаке», так как чувствует себя воспитанником клуба и ценит любовь и поддержку болельщиков. Правда, остается совсем мало времени до окончания контракта, и при желании Ананидзе может на правах свободного агента подписать предварительный контракт уже в январе, за полгода до истечения срока соглашения.

    Есть ли интерес к игроку? Да, интерес большой, как из России, так и из Европы. Но мы пока ждем официального предложения от «Спартака» и предметного разговора с руководством клуба», – сказал Лепсая.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.10.2016 18:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 18 октября 2016, 09:44

      Вот если там реальный интерес с деньгами, то лучше бы продать. Хорошо он играет "по праздникам" (раньше вообще по большим, сейчас правда почаще), ну и травматичность - она никуда в целом не уходит... хотя дай ему Бог здоровья, конечно.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 22:06

      Э-э, блин, генацвале цену набивает, ага, "большой интерес из Европы"...

      2
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 17 октября 2016, 21:09

      Если на самом деле есть Европа - пускай едет.

      1
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 17 октября 2016, 20:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ананидзе должен воссоединиться с Де Зуевым)

      -8
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse > Robby75 17 октября 2016, 20:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сначала твоего батю-петушару)

      -6
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      Рейтинг: +1446

      moskowcity-petrv > RussianHorse 17 октября 2016, 21:09

      Кто о чём)а болельщики цска,всё зуева вспоминают)))

      3
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      Рейтинг: +1446

      moskowcity-petrv > RussianHorse 17 октября 2016, 21:12

      Может сам,воссоединиться с зуевой хочешь)?

      3
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      Рейтинг: +1446

      moskowcity-petrv > Robby75 17 октября 2016, 21:14

      Из фан клуба зуева наверно)

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse > moskowcity-petrv 17 октября 2016, 21:41

      Я рылам напоминаю,а то забывать стали свою "легенду"))

      -3
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse > Robby75 17 октября 2016, 21:42

      О4ко потуши,чушок))

      -3
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