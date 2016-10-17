Васильков: «Зе Луиш сохраняет шансы выйти на поле в игре с ЦСКА»

Пусть уж лучше месячишко отдохнет. А там ещё 3-4 тура останется. Если же рецидив поймает или усугубит - хз вообще как восстановится. Хотя набранную форму, конечно, жаль... но она уйдет в любом случае - что за месяц, что за 2 недели.
А вообще походу, туману нагоняют с боковой... у КР было только растяжение, он ходить не мог, а Зе матч доиграл. Скорее всего там именно подколенная. Как раз 2-3 недели.
Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал повреждение нападающего Зе Луиша, полученное во встрече 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0). По словам медика, игрок сборной Кабо-Верде сохраняет небольшой шанс принять участие в дерби с ЦСКА 29 октября. Напомним, у футболиста был диагностирован частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы.
«Травма такая, что называется, «заковыристая». Как правило, срок восстановления – до 21 дня. То есть, можно прямо отсчитывать три недели с момента получения травмы. Но если повреждение не слишком серьезное, то восстановление может занять и две недели.
Небольшой шанс сыграть в дерби с ЦСКА у Зе Луиша все-таки еще есть. Все будет зависеть и от него самого. Захочет, будет «гореть» вылечиться к игре с армейцами, можно врачам и помочь ему побыстрее вернуться в строй. Так что шанс, пусть и небольшой, но есть», – сказал Васильков.