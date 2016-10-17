Орлов: «Зенит» интересовался Беленовым еще три года назад»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что «Зенит» интересовался голкипером Александром Беленовым еще несколько сезонов назад. Такими словами он прокомментировал слухи о возможном трансфере стража ворот из «Анжи» в петербургскую команду.

«Я могу высказать свое мнение лишь по официальной информации. Что касается разговоров о возможных переходах, то я воздержусь от комментариев. Знаю, что «Зенит» рассматривал кандидатуру Беленова три года назад. А по поводу сегодняшней ситуации с голкиперами в питерской команде скажу так: совершенно точно надо что-то менять», — сказал он.