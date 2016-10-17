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Орлов: «Зенит» интересовался Беленовым еще три года назад»

17 октября 2016, 09:34
10

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что «Зенит» интересовался голкипером Александром Беленовым еще несколько сезонов назад. Такими словами он прокомментировал слухи о возможном трансфере стража ворот из «Анжи» в петербургскую команду.

«Я могу высказать свое мнение лишь по официальной информации. Что касается разговоров о возможных переходах, то я воздержусь от комментариев. Знаю, что «Зенит» рассматривал кандидатуру Беленова три года назад. А по поводу сегодняшней ситуации с голкиперами в питерской команде скажу так: совершенно точно надо что-то менять», — сказал он.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Беленов Александр Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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Garrincha58
1476686951
менять надо лимит и всех русских паспортистов из Зенита метлой под зад ни один из них не соответствует команде которая тратит такие огромные деньги на их содержание и тот же Лодыркин ему место в греческом втором дивизионе а не в команде где каждый год хотят играть в ЛЧ и дойти до 1/4 финала но повторяю с такими игрочишками только и играть с Уралом да Оренбургом даже со слабыми ЦСКА и Спартаком не могут справится не говоря уже о Локомотиве
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firs04
1476688679
Конечно надо что-то менять, этот грек уже столько начудил
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Freyk
1476689039
Не дай бог, пускай сидит и дальше в «Анжи». Если кого-то хотят взять, то есть Селихов.
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NEMETSRUS
1476693732
а кто тебя спрашивать будет
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афоня72
1476693912
Ну и...дальше,что.
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каа
1476694224
Беленов один из недооцененных игроков РФПЛ... но даже играя в клубах не с самой надежной защитой он не опускает свою планку... Удачи парню!!!
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B_A_IV
1476707929
хреново интересовался , лодыгин столько косяков принес за это время
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Леонид К..
1476714281
Ой, какая скромность у господина Орлова! Сколько "приличная компания" загубила футбольных талантов и сколько загубит ещё. Новосельцев-то утащенный из "Ростова" прочно сидит на скамейке запасных. Вот оно как.
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