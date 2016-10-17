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    Орлов: «Зачем набрасываться на судью после каждого матча? Это некрасиво»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил недовольство тем, что в российской Премьер-лиге много скандалов вокруг судейства.

    «Зенит» часто судят москвичи? Так у нас других нет, что поделать. Квалификация московских арбитров довольно высока. Пусть Безбородов судит в Питере, а Николаев, когда «Зенит» играет в Москве. Ничего страшного, такое уже бывало. Нужно смотреть не на место проживания, а на квалификацию. Но в любом случае, то, что тренеры и игроки все время говорят о судействе, это неправильно. Я бы на месте РФС порекомендовал комитету по этике сделать заявление: «Дайте спокойно работать судьям, они сами разберутся». Есть департамент судейства, их профессиональное сообщество. Не следует игрокам и особенно тренерам постоянно высказываться на эту тему.

    Каррера говорил: «Я получаю деньги не за то, что комментирую судей, а за то, что тренирую команду». Это правильный подход. Он итальянец, все понимает. Нужно перейти к цивилизованным отношениям. Зачем набрасываться на судью после каждого матча? Этому способствуют некоторые игроки и особенно тренеры. Это некрасиво, это разбивает представление о футболе среди болельщиков. Они тоже подвержены влиянию: «Ой, тот игрок что-то сказал, наш тренер сказал». Должна быть этика», – заявил Орлов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.10.2016 01:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 17 октября 2016, 11:49

      Прям сказал как в воду пер...дну..л,а зачем тогда тренироваться выходить на поле играть если на поле всё решают безбородые еськовы и.т.д.

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 17 октября 2016, 10:00

      Ясна твоя точка зрения, твой клуб не обижают судьи. Тебе бы непредвзятости в комментариях побольше, а то топишь откровенно, не стесняясь..... ещё бы комментировал нормально, а то одни ляпы.

      2
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 17 октября 2016, 09:58

      Самое интересное, что если бы условный Глушаков или кто еще из Спартака так же нарушил бы правила, все было бы наоборот и те кто говорит, что неправильная красная карточка, защищали бы судью, а наши кричали, что это неправильно. Но по всем правилам, удар прямой ногой шипами вперед это красная. А то что не видел, не опоавдание, в матче с Зенитом, Ещенко не специально рукой сыграл, он ее не мог просто убрать, но пенальти же дали. На мой взгляд это равнозначные ситуации.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 октября 2016, 09:27

      Орел с куриной попой, ты-то, что раскудахтался, защищая продажных
      судей, твоё дело комментировать объективно игры.

      -1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 октября 2016, 08:20

      Ты все это в первую очередь Луческу скажи.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 17 октября 2016, 07:22

      некрасиво каждую игру Зенит облизывать, а судьям всегда доставалось, достается и будет доставаться...

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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 октября 2016, 02:35

      Это что-же получается, всем молчать в "тряпочку" когда идёт откровенное засуживание? Ну нет, так не пойдёт, так каждый будет тянуть симпатичную ему команду...

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 октября 2016, 01:47

      Сам же первый, когда его зеня летит, сразу отмазки лепит по поводу того, что и команда топовая, и судья п.дорас законченный... Хотя до таких матчей, как правило, кричит о том, что соперник зене не ровень и его нужно обыгрывать чуть ли не одной левой...

      -1
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