Ефремов: «После победы над «Томью» появилось какое-то облегчение»

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов прокомментировал итог матча 10-го тура РФПЛ против «Томи» (3:1). По словам футболиста, после первой победы в чемпионате, у футболистов оренбургской команды появилось облегчение.

«Какое-то облегчение после этого матча появилось: мы забили три гола, выиграли. Мы в этом матче играли хорошо и, думаю, заслуженно победили. Главное, что в этом туре выиграли, сейчас будем играть дальше. Сейчас у нас впереди «Зенит», будем настраиваться на них. Павла Нехайчика мы поздравили, он назабивал своей бывшей команде. Молодец! Можно сказать, что он нам принес победу», – заявил игрок.