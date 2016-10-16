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    Подоксенов: «В начале матча сложно было. Но потом адаптировался, стал себя чувствовать уверенно»

    Полузащитник «Урала» Сергей Подоксенов, впервые вышедший в стартовом составе уральской команды в матче 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2), поделился эмоциями от игры.

    «В первом тайме нам нужно было больше прессинговать. Хорошо сыграли во втором тайме, многое получалось. Обидно, что не забили. Сегодня перед игрой партнеры меня поддержали. В начале матча сложно было. Но потом адаптировался, стал себя чувствовать уверенно.

    Тренер сказал играть с Витселем. Нужно было прессинговать его, не дать ему думать, чтобы не начинал атаки своей команды. Я старался делать это. После игры говорили, что хорошо сыграли во втором тайме. Нужно продолжать работать. Впереди подготовка к «Спартаку». Нужно побеждать», – заявил молодой футболист.

    Источник: ФК «Урал»

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    16.10.2016 19:43
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