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    Заболотный: «Сейчас надо бросить все силы на «Спартак» и дать им бой»

    Голкипер «Урала» Николай Заболотный высказал свое мнение о матче 10-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2). По словам стража ворот, питерский клуб ничем особым не впечатлил соперников.

    «Конечно, мы хотели рассчитывать на большее, но у «Зенита» в первом тайме было большое преимущество, и они забили гол. А далее соперник начал играть по счету, ловя на контратаках. В принципе, «Зенит», не сказал бы, что чем-то впечатлил. Это организованная команда, которая играла хорошо, но нам чуточку не повезло.

    Если бы это поражение было первым, то можно было бы говорить, что ничего страшного, а так у нас очков не так много. Сейчас надо бросить все силы на «Спартак» и дать им бой. Надо обыгрывать «Спартак». Судейство? Мне вообще неинтересны эти вопросы», – заявил вратарь.

    Источник: Р-Спорт

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    16.10.2016 17:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 октября 2016, 19:44

      Вот засранец... Как воспитанник Спартака лучше помог бы команде и затащил бы матч с зеней... Но, нет, нужно играть как в последний раз в жизни именно против спартака...

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 16 октября 2016, 19:24

      что ж вы епт сегодня не бросили все силы?

      2
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      Рейтинг: +415

      radga 16 октября 2016, 19:11

      Приятно, когда только Спартак считают соперником в чемпе, а остальные команды так..... проходимцы. Почему? Потому что если из двух игр чемпа, ты хотя-бы одну игру свел со Спартаком вничью, то можешь рассказывать всем.... - "Да мы даже со Спартаком сыграли вничью в этом сезоне", и все слушатели будут с уважением к тебе относится. Вот так как-то.....

      8
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 16 октября 2016, 19:00

      Задолбали,у всех команд которые не борются за зону в еврокубках одна задача на сезон,обыграть Спартак. ЦСКА и Зениту проигрывают ещё в раздевалке, а у Спартака каждый матч как финал лиги чемпионов!

      10
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь > bombardir70 16 октября 2016, 19:06

      Полностью с тобой согласен, каждая команда хочет в сезоне обыграть исторически сильную команду, нежеле временных мешков.

      2
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      Рейтинг: +225

      Avitaminoz 16 октября 2016, 18:55

      Что ж ты Коля не включал Нойера когда пропускал от Шатова? А со Спартаком оно конечно, включишь :))

      5
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 16 октября 2016, 18:53

      Курлыкай не курлыкай, а Спартак победу увезет из Ебурга.

      1
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== 16 октября 2016, 18:30

      А у вас они есть?

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 октября 2016, 18:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как-то он неправильно говорит. Это Спартаку надо все силы приложить, чтобы не облажаться.

      -7
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > APchelov 16 октября 2016, 18:29

      А ты чмошник радуешся что судейство за вас да.Бомжи обосссссссссссссанные.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov > Гладиатор++++=== 16 октября 2016, 18:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не думал, что гладиаторы такие некультурные. Такие нехорошие слова пишут. Типичное свинство )))

      -6
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      Рейтинг: +8124

      nik55 16 октября 2016, 18:18

      пи-еть не мешки тягать

      3
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      Рейтинг: +107

      nikita08 16 октября 2016, 17:53

      В другой раз,Коля.

      7
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