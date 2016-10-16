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    Деменко: «В случае с Кудряшовым можно было обойтись желтой карточкой»

    Бывший футболист «Спартака» и «Ростова» Максим Деменко высказал мнение о прошедшем очном противостоянии команд. Напомним, матч закончился победой красно-белых со счетом 1:0. Также Деменко заявил, что защитник дончан Федор Кудряшов заслуживал не красной, а желтой карточки.

    «Игра между «Спартаком» и «Ростовом» была абсолютно равной, несмотря на то, что гости играли в меньшинстве. «Ростов» выглядел достойно. Несмотря ни на что, им удалось сохранить тактику и рисунок игры. Что касается судейства, на мой взгляд, в случае с Федором Кудряшовым можно было обойтись желтой карточкой. Вероятно, это было сделано неумышленно, ведь на поле любое действие – доли секунды, повторов нет, судья принял именно такое решение.

    Глушаков проявил себя в матче: это и активность на поле в целом, и забитый решающий гол. У «Ростова» выручал команду Джанаев и был лидером. Конечно, хотелось бы посмотреть на ход игры, если бы команды были в полных составах. «Ростов» бился до конца. Видимо, удача оказалась на стороне красно-белых», – заявил Деменко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2016 15:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 октября 2016, 19:26

      Если бы судья показал жёлтую Кудряшову, Спартак точно бы проиграл.
      Но что случилось, то случилось. Спартачи радостно оргазмируют!

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 16 октября 2016, 17:21

      Кто там следующий с Ростовом играет )))?

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      Рейтинг: +4938

      polt 16 октября 2016, 17:09

      Удача в виде судьи-недоумка. Ростов был сильнее и должен был победить.

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