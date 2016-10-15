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    Гордюшенко: «Подсказки Вернблума очень помогли в матче с «Уфой»

    Хавбек ЦСКА Астемир Гордюшенко, дебютировавший в РФПЛ во вчерашнем поединке 10-го тура с «Уфой» (1:0), поделился впечатлениями от игры, а также отметил, что благодаря подсказкам лидера опорной зоны армейцев Понтуса Вернблума чувствовал себя увереннее на поле.

    – Выиграли, и это хорошо. В начале много атаковали, у нас было много моментов, реализовали «стандарт». Все получалось. Во втором тайме «Уфа» пошла вперед, но мы выдержали.

    – Тяжело было сегодня играть с «Уфой»?

    – Конечно. Я впервые вышел в основном составе в Премьер-лиге. Было очень тяжело играть. Но партнеры по команде подбадривали меня, подсказывали. Благодаря этому было намного легче. Плюс в первый раз играл при таких трибунах, при своих болельщиках. Все было потрясающе, эмоции положительные.

    – Вы играли в опорной зоне вместе с Понтусом Вернблумом, который за словом в карман не лезет. Он тебе больше «пихал» или подсказывал?

    – Конечно, больше подсказывал – перед игрой, в перерыве, во время матча. Его подсказ сильно помогал.

    – Как в целом оцените свою игру?

    – В отборе, может быть, хорошо, но в атаке особо ничего не сделал.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.10.2016 14:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 15 октября 2016, 18:46

      Удачи в будущих играх!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 октября 2016, 16:50

      Скорее бы рассчитаться с долгами за строительство стадиона ЦСКА
      и появятся деньги на приобретение необходимых футболистов.

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