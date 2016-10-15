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    Таски признался, что не против продолжить карьеру в Турции

    Защитник «Спартака» Сердар Таски подчеркнул, что не возражает против возможного ухода из стана москвичей. По словам игрока, он готов принять предложение от одного из турецких клубов, если таковое поступит. Напомним, ранее СМИ сообщили, что 29-летний немец может разорвать трудовой договор с красно-белыми и перебраться в «Трабзонспор». В текущем сезоне футболист провел пять матчей в РФПЛ.

    «На данный момент предложений нет, но, если они будут, я не против перебраться в Турцию», – цитируют Таски турецкие СМИ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 14:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 октября 2016, 15:30

      Надо было ещё летом продавать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 15 октября 2016, 15:22

      не обеднеем

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 октября 2016, 14:51

      К лидерам его явно не отнести,так что можно и потерять такого игрока Спартаку

      0
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