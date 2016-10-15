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    Калиниченко: «Ростов» катком проходится по соперникам»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко отметил, что ближайший соперник красно-белых в РФПЛ «Ростов» демонстрирует футбол высокого класса, несмотря на то, что игрокам команды до сих пор не выплачены задолженности по зарплате.

    «Вроде все знают, в какой футбол играет «Ростов», но мало кто нашел противоядие. Дончане проходятся по соперникам мощно – как каток.

    Мне кажется игрокам «Ростова» уже все равно, получить долги перед «Спартаком» или перед какой-то другой встречей. И вообще такой ход может обернуться и против «Ростова». До этого люди выступали без денег, у них были полностью развязаны руки и ноги. А сейчас выплатят долги, и тут же какое-то давление может появиться со стороны начальства: мол, мы вам все отдали, а вы так играете… Но это лишь моя гипотеза – ничего не утверждаю», – заявил Калиниченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2016 07:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +767

      товрос 15 октября 2016, 10:46

      да,тяжело РОСТОВУ сейчас будет 3 игры на выезде + в среду лига чемпионов

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 октября 2016, 09:31

      Не это главное, есть еще психологический аспект....прежде всего это заслуга тренерского штаба, и мотивация команды в каждой игре...удачи Ростову!!!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 октября 2016, 08:55

      Теперь они на шампанском.

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