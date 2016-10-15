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    Калиниченко: «Луческу давит на арбитров и всех остальных, чтобы те считали «Зенит» самым лучшим»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко назвал обычным явлением, когда наставник «Зенита» Мирча Луческу нелицеприятно высказывается в адрес соперников, которые выражают недовольство судейством в матчах с его командами.

    «Мирча всегда ругает соперника, если тот после поражения вешает всех собак на судей. Мистер всегда говорит: «Не нойте, а играйте в футбол». То есть давит на арбитров и всех остальных, чтобы те считали «Зенит» самым лучшим.

    Это такая своеобразная тонкая игра. Он очень грамотный стратег, а это его почерк. Просто посмотрите, как Луческу высказывался после неудач «Шахтера». В принципе я к этому нормально отношусь: тренер должен стоять за свою команду горой», – заявил Калиниченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2016 06:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2269

      dyema 15 октября 2016, 13:14

      Бред какой-то, сам то понял что сказал. Призыв играть назвал давлением. А что, плакать надо?

      -1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 15 октября 2016, 11:09

      удел цыган - просить копеечку на вокзалах

      0
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 15 октября 2016, 10:51

      Кто бы сомневался: когда Луческу говорит о том, что вы слишком много визжите, на самом деле он так не думает. Это он специально ругает вас, чтобы судьи вас не любили. Вы, смелые спартаковские бойцы, все делаете правильно. Продолжайте визжать и визжите громче, это очень полезно. Требуйте ежегодной смены судейского корпуса, ведь это купленные судьи виноваты во всех ваших поражениях, в том числе от АЕКов и Санакт-Галленов. Ну а главное - тренеров не забывайте почаще менять. И тогда мир будет ваш.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 октября 2016, 09:36

      Настоящий цыган....борется за свое до конца и отстаивает интересы своей команды)))

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      Рейтинг: +47

      Betonshik 15 октября 2016, 08:41

      Хрень базаришь

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 октября 2016, 07:55

      Калиниченко, не становись в отряд нытиков !!!

      -1
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