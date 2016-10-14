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    Фернандес: «Говорить по-русски мне пока сложно»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, как продвигается изучение русского языка, а также прокомментировал ситуацию с Романом Еременко.

    «Говорить по-русски мне пока сложно. Но каждый день я беру уроки. Я хочу как можно скорее овладеть языком. Надеюсь, через год я сумею дать интервью без переводчика.

    Еременко – отличный футболист, все знают, что он помогает нам. Но те, кто у нас сейчас есть в обойме, тоже играют прекрасно. У команды вообще отличная подборка футболистов. Но, конечно, его нам не хватает. Я не обращаю внимания на слухи, что у Ромы может быть допинг. Слухи мне не интересны. Я не хочу даже об этом знать», – сказал Фернандес.

    Источник: ТАСС

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    14.10.2016 23:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 октября 2016, 03:17

      Как мне помнится, одним из условий получения российского паспорта было знание языка, а тут получается что только после получения гражданства начал изучение языка...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > арейская 15 октября 2016, 08:51

      А, ты не напрягай свою девичью память, тебе же не нужно
      получать гражданство РФ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > vladimir-7 15 октября 2016, 16:09

      И это всё, что вы можете сказать? А я надеялась на диалог, хотя бы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 14 октября 2016, 23:47

      Марио ждём в Сборной.

      2
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