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    Молодежное первенство. «Спартак» уступил «Ростову», «Томь» одолела «Оренбург»

    В матче 10-го тура молодежного первенства чемпионата России «Ростов» в гостях одержал победу над одним из лидеров турнира «Спартаком» – 2:1.

    В другой встрече «Томь» благодаря двум быстрым голам взяла верх над «Оренбургом».

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 10-й тур

    Спартак (мол.) – Ростов (мол.) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Соболь, 52; 1:1 – Никулин, 57; 1:2 – Соловьев, 71.

    Оренбург (мол.) – Томь (мол.) – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Яблонски, 20; 0:2 – Соболев, 22; 1:2 – Рудаков, 43; 1:3 – Соболев, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 15:56
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