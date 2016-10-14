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    Лепехин: «Зенит» будет иметь подавляющее преимущество над «Уралом»

    Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин уверен, что «сине-бело-голубые» будут в разы превосходить над екатеринбургским «Уралом» в предстоящем матче 10-го тура Премьер-Лиги.

    «Скорее всего, «Зенит» будет иметь подавляющее преимущество. Как игровое, так и территориальное. Насколько он сможет его реализовать, тяжело спрогнозировать. При быстро забитом мяче будет лeгкая победа.

    Если что-то пойдeт не так, возникнут сложности. Но даже при них, по-моему, «Зенит» одержит победу. Я уже молчу, что наша команда во встречах с подобными соперниками всегда считается фаворитом», – сказал Лепехин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2016 11:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11371

      alp 14 октября 2016, 14:03

      Ну я бы так не говорил... все таки Урал, это тебе не спартак....

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 14 октября 2016, 12:52

      Есть все шансы оторваться от преследователей, так-что нужно преимущество воплощать в победу!

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 14 октября 2016, 12:27

      преимущество можно иметь, с Анжи оно тоже было но результат????

      -3
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 14 октября 2016, 11:58

      кого на этот раз купили? кто судит то?

      -3
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      Рейтинг: +244

      Grelas > Obojaemiy 14 октября 2016, 12:09

      Сходи себе что-то вроде мозгов приобрети, ну или ваты напихай в голову, а то видать совсем пустая.

      -1
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      ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Obojaemiy 14 октября 2016, 12:28

      ты посмотри как ваше .овно судить будут , опять истерики ждем

      -3
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