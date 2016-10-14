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    Марадона открыт к предложениям клубов

    Бывший аргентинский нападающий Диего Марадона посетовал на то, что современные реалии мешают тренерам выполнять свою работу.

    «Я очень хотел бы вернуться к тренерской деятельности, но существовать в мире, где все решают агенты, я не хочу. И тем более платить таким людям я не собираюсь.

    Я всю свою жизнь посвятил футболу и хочу обучать этой игре других людей. Вполне возможно, что ко мне не обратится один из больших клубов, но я готов взяться за команду, имеющую определенные цели и задачи», – сказал Марадона.

    Источник: Marca

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    14.10.2016 11:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 октября 2016, 13:01

      Пора бы присмотреться).
      А чё, чай подешевше Карреры обойдется)).

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