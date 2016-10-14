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    Канищев: «Лодыгину пора перестать видеть в зеркале Нойера»

    Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился своими мыслями относительно игры некоторых футболистов сине-бело-голубых.

    «Больших проблем у питерцев нет. В нападении игра выстроена так, что атакует большая группа футболистов. В обороне тоже порядок. Дали возможность стабильно играть тому же Нету, и он стал действовать уверенно. Команда ровная. Разве что вратарская позиция в последнее время стала проблемной. Но здесь дело, скорее всего, в психологии. Тому же Лодыгину нужно посмотреть на себя со стороны и опуститься с небес на землю. Забыть о лаврах Нойера и вспомнить о том, как он начинал в «Зените» несколько лет назад, просто и надeжно, без всяких выкрутасов. Ему нужно больше играть не только руками, но и на всякий случай ещe и головой, чтобы она немного встала на место. Тогда у него всe будет в порядке», – заявил Канищев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2016 10:49
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 14 октября 2016, 19:23

      Лодыгин пусть в ФНЛ потренируется ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 14 октября 2016, 14:22

      Мне кажется Канищеву пора бы поиграть в футбол а не лезть в эти пиары и интриги ради того чтобы привлечь внимание))) Удачи парню

      0
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    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 14 октября 2016, 14:20

      Это говорит 18 летний нападающий...

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > ВoВ 14 октября 2016, 18:18

      это наверняка не он, просто тезка-однофамилец

      0
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      Рейтинг: +11371

      alp 14 октября 2016, 14:02

      Юрзиметру надо до перерыва отдохнуть.. слишком много напривозил - лимит исчерпан

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 октября 2016, 12:54

      И ведь давно уже косячит. А ему опять шансы предоставляют. Дайте М.Кержакову поиграть, и не 1-2 игры, а пару месяцев. Для начала.

      3
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 14 октября 2016, 12:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      его Боаш любил вот и воспарил... а боаш сам ноль наверное только на рожу и смотрел когда все косяки ему прощал

      -4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 октября 2016, 12:33

      Да ничего ему уже не поможет. Ну вспомнит и что? Назад ничего не вернётся. Так что не долго ему осталось. Хотя может и правда будет включать голову, но как он сейчас играет все свои шансы он упустил. Так что Кержаков пусть будет первым, а там может и правда кого купят если есть планы на усиление опытным вратарём, а Юра пусть чудит в клубах что во второй части таблицы, там ему защита всё быстро объяснит.

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 14 октября 2016, 12:27

      Суходрищев: «Лодыгину пора перестать видеть в зеркале Нойера. А то я тоже раньше в зеркале такую отвратительную рыжую физиономию видел, что стал оправдывать свою фамилию. Но потом ничего, привык»

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 14 октября 2016, 12:12

      В принципе Канищев прав, Юра несколько воспарил, ему требуется отдых и осмысление, к чему его ляпы могут привести

      2
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      Рейтинг: +19

      Pallanitr 14 октября 2016, 11:49

      Он скорее Сергея Лазырева видит)

      0
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