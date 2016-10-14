Воробьев: «Ничего невероятного в «Спартаке» нет»

Полузащитник «Оренбурга» Роман Воробьев высказал свое мнение о судействе матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:3), а также заявил, что красно-белых можно обыгрывать, несмотря на то что подопечные Массимо Карреры лидируют в таблице РФПЛ.

«Рано говорить, готов ли «Спартак» к золоту. Команда хорошая, забивает, но ничего невероятного в «Спартаке» нет. Красно-белых можно обыгрывать. Входит ли Промес в тройку лучших легионеров РФПЛ в истории? Не думаю. У нас были Халк, Данни до сих пор играет. Хотя Квинси в полном порядке. Если продолжит в таком же духе — возможно, и войдет в тройку», — сказал Воробьев.