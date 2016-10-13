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    Дзамбротта: «Балотелли может заново покорить Италию»

    Бывший игрок сборной Италии Джанлука Дзамбротта выразил уверенность, что нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может попасть в национальную команду.

    «Он отправился играть в хорошую лигу – чемпионат Франции. Он может вновь покорить Италию, все зависит от него.

    У него есть потенциал и большой талант. Он просто должен сосредоточиться на том, что он умеет лучше всего – забивать и быть важным для клуба.

    Он определенно может стать вариантом для Вентуры, но все зависит от него», – сказал Дзамбротта.

    Отметим, что Балотелли не вызывался в сборную с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за «Ниццу» пять матчей, в которых забил шесть голов.

    Источник: Goal.com

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    13.10.2016 23:30
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