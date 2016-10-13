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    Советник президента РФС: «Готовы выделять средства на борьбу с расизмом»

    Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев заявил, что структура готова выделять средства на борьбу с расизмом и насилием в футболе.

    «Перспектива работы РФС относительно борьбы с расизмом и насилием в футболе состоит в том, что мы будем совершенствовать систему персонификации нарушителей. Если это не поможет, надо совершенствовать и этот механизм. РФС готов выделять деньги, у нас есть целевые средства, штрафы, которые мы готовы по договоренности с лигой направлять на пропаганду футбола без расизма и дискриминации.

    Не считаю, что те негативные явления, о которых мы говорим: насилие, расизм, дискриминация – зона ответственности исключительно футбольных властей, это во многом зона ответственности различных государственных органов», – сказал Рогачев.

    Источник: ТАСС

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    13.10.2016 12:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 октября 2016, 18:08

      Блин, на индексацию пенсий денег нема, а на борьбу с мифическим расизмом есть?

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Aztec58 14 октября 2016, 02:42

      Реальный тоже есть... Как раз у тех, кто с ним усиленно "борется"... :-)))))

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 октября 2016, 14:08

      готовы выделять средства на борьбу с сарказмом и чем угодно,откат 50%

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